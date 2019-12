Vermutlich aufgrund der winterlichen Bedingungen kam ein Fahrzeug am Dienstag auf der B 20 von der Straße ab.

In Graben gelandet

Die Feuerwehr war mit sechs Personen im Einsatz © FF Turnau

Die winterlichen Bedingungen machen dem einen oder anderen Autofahrer zu schaffen, so etwa in Kapfenberg oder Kindberg. Auch die Freiwillige Feuerwehr Turnau rückte am Dienstag aus.