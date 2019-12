Drei Personen wurden verletzt, als in der Nacht auf Montag ein Fahrzeug in einen Baum krachte.

Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt © FF Kindberg-Stadt

Nicht nur in Kapfenberg, sondern auch in Kindberg war der heftige Schneefall in der Nacht auf Montag Auslöser eines schweren Verkehrsunfalls. Im Möstlinggraben rutschte ein Fahrzeug dabei in den Straßengraben, drei Personen wurden verletzt. Während die Insassen vom Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag versorgt wurden, kümmerte sich die Feuerwehr um die Unfallstelle. Damit die Verletzten auch sicher ins Krankenhaus gelangen konnten, legten sie dem Rettungswagen zudem Schneeketten an. In weiterer Folge wurde das Unfallfahrzeug mittelsKran aus dem Straßengraben geborgen.