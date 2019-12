Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in Kapfenberg, im Bereich Werk VI kollidierten drei Fahrzeuge miteinander.

Einsatz in Kapfenberg

Gleich drei Autos waren am Unfall im Bereich Werk VI beteiligt © Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf

Der heftige Schneefall in den frühen Montagmorgenstunden hielt auch die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf auf Trab. So rückten die Kameraden zu einem Einsatz im Bereich Werk VI aus, wo drei Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt worden waren. Die Feuerwehr half dabei, die Autos zu bergen. Zudem wurde eine Person verletzt, weshalb das Rote Kreuz ebenso ausrückte wie die Polizei und ein privates Abschleppunternehmen.