Schützenhöfer, Jensen, Kunasek, Matthä, Rudischer und Schleritzko (v. l.) © Ulf Tomaschek

Es war der offizielle Startschuss für den Bau des Westportals und den Umbau des Bahnhofs Mürzzuschlag, der am Mittwochvormittag gefallen ist. Das bedeutet, dass nun an allen Bauabschnitten des Projekts Semmeringbasistunnel gearbeitet wird. Rund 160 Millionen Euro wird dieser Abschnitt kosten, das Land Steiermark und die Stadt Mürzzuschlag sind an der Finanzierung des Bahnhofsvorplatzes und der Park-&-Ride-Anlage beteiligt.

