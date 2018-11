Facebook

Die Züge fahren später tief unter dem Bahnhof von Mürzzuschlag © Martina Pachernegg

In mehr als 100 Bauphasen werden die Bauarbeiten am neuen Mürzzuschlager Bahnhof unterteilt. Grund für die umfangreichen Arbeiten am Bahnhof wie am Portalbereich ist das Anschließen des Bahnhofs an den Semmering-Basistunnel. Vonseiten der ÖBB wurden für den Bau 100 Millionen Euro budgetiert. Im März soll der Baustart erfolgen.

