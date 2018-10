Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Park-&-Ride-Anlage wird massiv erweitert © Land Steiermark

Ob in Kapfenberg, Langenwang oder Wartberg, überall fließen derzeit Millionen in die jeweiligen Bahnhöfe. In Mürzzuschlag blickt man bereits gespannt dem Jahr 2024 entgegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen rund um den Bahnhof 8,7 Millionen Euro investiert werden, um sich für die Fertigstellung des Semmering-Basistunnels in Position zu bringen.