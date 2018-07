Facebook

So wird der neue Bahnhof aussehen © ÖBB

Am Montagabend trafen sich rund 60 Bürger von St. Barbara, um sich über die Ausbaupläne für den neuen Bahnhof von Wartberg zu informieren. Auf den aufgestellten Schautafeln besonders einprägsam dargestellt: Eine Brücke über die Bahnsteige ersetzt - auch für die Autos - den bisherigen Übergang, vor allem in puncto Sicherheit eine echte Verbesserung. Über die Brücke erreicht man mit zwei Liften dann barrierefrei den gesamten Bahnhofsbereich. Der neue Inselbahnsteig wird mit einer Kantenhöhe von 55 Zentimetern so gebaut, dass alle Bahnkunden schwellenfrei in die Züge einsteigen können.