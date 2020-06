Facebook

Florian Butter, Andreas Möschbacher, Johann Pollinger und Otto Bechter bei dem beschwerlichen Abtransport des gerissenen Kalbes © Pollinger

Die Serie von Wild- und Nutztierrissen in der Obersteiermark nimmt kein Ende. Nachdem es in den vergangenen Wochen zu Wolfsattacken in Liezen und im Murtal gekommen ist, sind in dieser Woche bereits zwei Tiere im Bezirk Leoben nach Angriffen verendet. Wie berichtet hatte am Montag eine Leobenerin ein „enthauptetes“ Rehkitz in ihrem Garten entdeckt. Gerissen wurde es mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Fuchs oder einem Goldschakal. Und nur einen Tag später machte Almhalter Otto Bechter die nächste "Entdeckung". Auf der Kreuzenalm im Gemeindegebiet von Trofaiach fand er die Überreste eines einjährigen, rund 300 Kilo schweren Kalbes.