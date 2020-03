Facebook

Die ÖAMTC-Rettungshubschrauber hatten Samstag in der Obersteiermark viel zu tun, wie auch die Bergretter © Zechner

Die beiden Rettungshubschrauber C 12 und C 14 des ÖAMTC aus Niederöblarn und Graz, ein Einsatzhubschrauber der Flugpolizei aus Graz, Alpinpolizisten sowie Bergretter aus Vordernberg und Mautern waren Samstag im Einsatz, um zwei verletzte Skitourengeher nach einem Lawinenabgang in der Nordostrinne am Eisenerzer Reichenstein zu retten (wir berichteten). Die beiden Schwerverletzten aus Graz-Umgebung wurden ins LKH Graz geflogen und hatten aber dennoch Glück im Unglück. Wie übrigens auch ein Wanderer, der, auch am Samstag, nach einer Knieverletzung bei Hall im Gesäuse mit dem Hubschrauber ins UKH Steiermark nach Kalwang gebracht wurde.