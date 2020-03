Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein Schneebrett löste sich am Eisenerzer Reichenstein. Vater und Sohn wurden schwer verletzt und per Hubschrauber abtransportiert. Riskanter Einsatz für Retter im hochalpinen Gelände inmitten der Corona-Krise.

Lawine am Reichenstein

Die Bergretter mussten beim Lawineneinsatz am Reichenstein Schutzmasken anlegen © Christian Leitner/Bergrettung Vordernberg

Weitere Details zum Lawinenabgang am Eisenerzer Reichenstein: Dort hat sich ja am frühen Samstagnachmittag ein Schneebrett gelöst und zwei Tourenskifahrer mitgerissen. Das Unglück passierte im hochalpinen Gelände, laut Bergrettern berug die Hangneigung in dem Bereich 40 Grad. Zwei Notarzthubschrauber, ein Polizeihubschrauber und auch die Alpinpolizei waren im Einsatz.