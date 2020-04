Facebook

Bergrettung im Einsatz © Alpiner Rettungsdienst Gesäuse

Am Grat zwischen Ost- und Westgipfel des Dörfelsteins in Hall hat sich ein Wanderer am Samstag eine Verletzung am Knie zugezogen.

Mitglieder des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse stiegen über die Nordseite zu dem Verletzten auf und übernahmen die Erstversorgung.