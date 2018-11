In einer Hightech-Werkstatt an der FH können Interessierte Dinge produzieren, für die sie sonst eine eigene Fabrik benötigen würden.

Martin Tschandl, Stadträtin Jenny Baierl und Wolfram Irsa (v. l.) © Marco Mitterböck

Anfang März öffnete das Industrie 4.0-Labor an der FH Joanneum in Kapfenberg erstmalig seine Pforten und bog damit ein in die Welt der vernetzten Produktion. Mit Anfang November wurde diese Welt um eine weitere Attraktion reicher, da nahm auch das FabLab feierlich seinen Betrieb auf. Versteckt hinter den sechs Buchstaben, verbirgt sich ein Labor für all jene, die etwas ausprobieren und ihre Ideen verwirklichen möchten. Mehrere 3D-Drucker stehen ebenso zur Verfügung wie Laser Cutter, Dreh- und Fräsmaschinen sowie Montagearbeitsplätze. „Wir suchen als Hochschule damit den Kontakt zu den Firmen“, sagt Martin Tschandl, Vorsitzender des Departments Management.

