„Mit großem Bedauern müssen wir bekannt geben, dass das Rostfest auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, teilt das Veranstalterteam des Eisenerzer Rostfests mit. Wie bereits im vergangenen Jahr scheitere es auch heuer an der Finanzierung.

Pandemiebedingt fand das beliebte Festival am Fuße des Erzbergs in den Jahren 2022 und 2021 in komprimierter Form, hauptsächlich im Ortsteil Münichtal, statt. Dem Veranstalterteam war es allerdings ein Anliegen, wieder in die Innenstadt von Eisenerz zurückzukehren – bis dato ohne Erfolg.

Qualität könne nicht gewährleistet werden

„Trotz intensiver Bemühungen ist es uns nicht gelungen, die notwendigen finanziellen Mittel zu akquirieren, um das Festival in die Eisenerzer Innenstadt zurückzubringen“, begründen die Veranstalter die Entscheidung, auch in diesem Jahr eine Pause für das Rostfest einzulegen. Ohne diese Mittel könne man weder die Qualität noch die Sicherheit, die sich die Besucher erwarten und verdienen würden, gewährleisten.

Das Rostfest soll wieder in die Eisenerzer Innenstadt zurückkehren © Rostfest

Nichtsdestotrotz will sich das Veranstalterteam nicht entmutigen lassen und weiterhin daran arbeiten, ihre Version zu verwirklichen, um das Festival in den kommenden Jahren wieder aufblühen zu lassen. „Wir danken allen Unterstützern, Künstlern und freiwilligen Helfern sowie dem Institut für Geographie und Raumforschung der KF Uni Graz, die uns bis zuletzt begleitet haben. Ihr Engagement und die Leidenschaft sind der Motor dieses Festivals“, betont das Rostfest-Team. Ihr Ziel bleibt nach wie vor, das Festival weiterzuentwickeln und es in Zukunft wieder in der gewohnten Form in der Eisenerzer Innenstadt stattfinden zu lassen.