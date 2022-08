Stoßstange an Stoßstange parken die Autos entlang der Straßen im Münichtal in Eisenerz. Die Kennzeichen offenbaren, dass es vor allem Leute aus der Landeshauptstadt sind, die den Weg nach Eisenerz gefunden haben. Dazwischen aber auch Autos aus Wien, Linz und anderen Bundesländern: Das Rostfest 2022 versetzt Eisenerz aktuell wieder in einen Ausnahmezustand.