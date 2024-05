Es war eine Festnahme, die die beteiligten Polizeibeamten so schnell sicher nicht vergessen werden: Mitte März sollten sie die vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl angeordnete Festnahme eines 27-jährigen Tunesiers durchführen. Dieser allerdings setzte sich mit Händen und Füßen so massiv zur Wehr, dass eine Vielzahl an Beamten nötig waren, um den höchstgradig aggressiven Mann zu arretieren und ins Auto zu verfrachten.