Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 13 Uhr auf dem Gelände des Asia Spa Leoben. Beim Abtragen der Fundamente der alten Wasserrutsche am Freigelände des Schwimmbades verletzte sich ein 23-jähriger Lehrling einer Leobener Baufirma schwer - er wurde mit dem C 17 ins LKH Graz eingeliefert.