So verzweifelt Leopold Klein, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats Proleb, zu Allerheiligen gewesen war, so erleichtert war er am Freitag, als er berichten konnte, dass der verschwundene Lautsprecher im Wert von 2000 Euro unbeschadet wieder aufgetaucht ist. Das Gerät war am 1. November kurz vor der Gedenkfeier am Proleber Friedhof abhandengekommen. Klein hatte ihn gegen 10 Uhr aufgebaut, die Feier startete um 13.30 Uhr. In diesem Zeitraum war das Gerät unbeaufsichtigt gewesen.