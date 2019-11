Facebook

Cornelia Niesenbacher und Hans Seitinger gingen für die ÖVP ins Rennen © MM

Mit einem Lächeln startete ÖVP-Bezirkschef Hans Seitinger in die neue Woche, konnte die Volkspartei im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bei der Landtagswahl doch um gleich elf Prozentpunkte zulegen. „Damit sind wir neben Hartberg und Leibnitz der Bezirk mit den besten Zuwächsen. Wir sind landesweit in der Führungsrolle“, sagt Seitinger und verweist auf Erfolgsfaktoren wie die "ehrliche Arbeit für Unternehmen" und den "sozialen Charakter". Auch die Entscheidung, auf Quereinsteigerin Cornelia Niesenbacher als regionale Kandidatin zu setzen, hätte sich positiv ausgewirkt. Die in Bruck tätige Gastronomin zieht nun fix in den Landtag ein. "Das ist ein super Ergebnis, sie kommt glaubwürdig rüber und vertritt die wichtigen Anliegen der Wirtsleute", sagt Seitinger.