Kleine Zeitung +

Plus elf Prozentpunkte Großer Zuwachs: Jubel in der Brucker ÖVP-Zentrale

Die ÖVP-Gewinne ziehen sich durch alle 19 Gemeinden des Bezirks. Die SPÖ hat nur in zwei Gemeinden zugelegt - in Thörl und vor allem in Turnau. Die FPÖ hat überall verloren, zum Teil massiv.