Was die Kirchnerkaserne mit einem Geiseldrama zutun hat und von "Mutmachern" an Volksschulen: 7 Infos für den Sonntag, den 12. Jänner. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

Wenn der Nebel schnell klein beigibt, steht einem strahlenden Sonntag nichts im Wege © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Sonntag verläuft abseits von regionalen Nebel- und Hochnebelfeldern oft strahlend sonnig, es ziehen maximal ein paar dünne hohe Wolken durch. In den südlichen Landesteilen könnte es teils flachen Hochnebel geben, der sich aber meist im Lauf des Vormittages lichtet. Nach einem recht frostigen Morgen mit -5 Grad liegen die Tageshöchstwerte bei 5 Grad.

Der Montag verläuft oft recht sonnig, auch wenn tagsüber einige hohe Wolkenfelder durchziehenk. In den südlichen Landesteilen der Steiermark könnte sich aber recht zäher flacher Hochnebel halten. Tiefstwerte ab -4 Grad, Höchstwerte um 5 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Auch zum Ende der Woche sind höhere Immissionskonzentrationen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Dramatisches Filmset in der Kirchnerkaserne

Und "Action": Derzeit wird in der Kirchnerkaserne gedreht – mit Starbesetzung. "Taktik" kommt noch diesen Herbst in unsere Kinos und basiert auf den realen Ereignissen in der Justizanstalt Karlau aus dem Jahr 1996. In der Karlau war es drei Häftlingen gelungen, drei Kantinenmitarbeiterinnen als Geiseln zu nehmen. Erst nach Stunden konnten die Geiseln befreit werden. Regisseur Hans-Günther Bücking macht daraus ein perfides Kammerspiel. Seine Frau Marion Mitterhammer spielt selbst eine der Geiseln, Harald Krassnitzer den Rädelsführer, Simon Hatzl dessen Widerpart aufseiten der Polizei, den unerfahrenen Chefverhandler Fredi Hollerer. Die Kirchnerkaserne als künftiges Filmset schloss Bürgermeister Siegfried Nagl im Beisein von Kulturlandesrat Christopher Drexler und Kulturstadtrat Günter Riegler aber aus: "Hier wird ein neuer Stadtteil entstehen, die Pläne sind schon sehr konkret." Die Grazer Büros Schwarz-Platzer und Pentaplan werden das 5,7 Hektar große Wohnquartier im Bezirk Jakomini planen.

5. Was, wann, wo



Guys and Dolls

Musikalische Broadway-​Fabel. Nach einer Geschichte von Damon Runyon und Musik von Frank Loesser. Der Broadway-​Klassiker begeistert durch mitreißende Tanzszenen, packende Gospelsongs und intime Romanzen. Alles beginnt mit einer Wette, die Glücksspieler Nathan Detroit mit dem Berufsspieler Sky Masterson eingeht.

WO : Oper

WANN : SO., 12. Jän., 15 Uhr





kunstGarten startet ein Fellini-Festival zum 100. Geburtsjahr des italienischen Filmemachers, der als einer der wichtigsten Autorenfilmer des 20. Jahrhunderts gilt. Jeden Monat werden ein oder mehrere Filme des Meisters zu sehen sein. Start mit einem Film aus 1954: Die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die äußerlich zusammenleben, aber in ihrem Inneren durch endlose Weiten voneinander getrennt sind. Anmeldung bis spätestens 2 Stunden vor Beginn.

WO : kunstGarten

WANN : SO., 12. Jän., 17 Uhr





Mit Margret Köll (Tripelharfe) und Luca Pianca (Erzlaute). Musik von Johann Sebastian Bach und Jimmy Page. styriarte- Konzert in der Reihe "Meerscheinkonzerte". Luca Pianca, Lautenist und Gründungsmitglied von Il Giardino Armonico, und die wunderbare Harfenistin Margret Köll vereinen ihre beiden Saiteninstrumente zu magischem Klang – für eine Reise von Bach bis nach Kalifornien zu ba-rocken Arrangements der Hits von Led Zeppelin.

WO: Meerscheinschlössl

WANN: SO., 12. Jän., 11 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag. <

6. 2500 Stofftiere als Zeichen gegen Gewalt an Kindern

Eine Aktion der Stadt Graz soll Kindern Mut machen, sich zu melden, wenn ihnen Gewalt widerfährt. Ab kommender Woche werden dazu 2500 Stofftiere an Volksschulen verteilt. Die Idee hinter den "Mutmachern": Mit der "Ich hab' Mut"-Initiative will die Stadt verstärkt auf die Thematik aufmerksam machen und dafür sensibilisieren. Dabei sollen die kuscheligen Begleiter - die von tag.werk, heidenspass und Jugend am Werk hergestellt wurden - Symbol und Hilfe für die Kinder sein. In den Beuteltaschen der gelben Wesen findet sich eine kleine ausziehbare Lasche, auf der die Nummer einer Service-Line gedruckt ist. Unter 0316/8723043 sind "rund um die Uhr geschulte Sozialarbeiter zu erreichen", wie Ingrid Krammer, Leiterin des Amts für Jugend und Familie der Stadt Graz, bestätigt. Denn Kinder wüssten oft gar nicht, an wen sie sich im Notfall wenden können.

