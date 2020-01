„Taktik“ basiert auf den realen Ereignissen in der Justizanstalt Karlau aus dem Jahr 1996. Derzeit wird dafür in der Kirchnerkaserne gedreht – mit Starbesetzung.

Auch am Filmset ist die Dramatik der Ereignisse von einst zu spüren © (c) Alexander Danner

Blutspuren auf dem Boden, drei Frauen, die Bomben am Rücken tragen, Schreie, Schläge. Was sich gestern in der früheren Kirchnerkaserne abspielte, war die fiktive Verdichtung eines realen Dramas, das sich 1996 tatsächlich in Graz ereignete. In der Karlau war es drei Häftlingen gelungen, drei Kantinenmitarbeiterinnen als Geiseln zu nehmen. Erst nach Stunden konnten die Geiseln befreit werden.