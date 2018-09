Facebook

So präsentierte sich das Aufsteirern vor einem Jahr © Facebook/Stadt Graz/Fischer

1. Wetter

Am Samstag zeigt sich pünktlich zum Aufsteirern wieder häufig die Sonne, die Restwolken lockern bald auf. Höchstwerte: bis angenehme 26 Grad. Der Sonntag wird überwiegend sonnig und mäßig warm. Frühtemperaturen ab 13 Grad. Die Tageshöchstwerte bis 25 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Sämtliche Luftschadstoffe bleiben auf einem niedrigen Niveau. Es gibt schwachen Kräuter- und Ambrosiapollen- sowie Pilzsporenflug.

3. Verkehr

Am Aufsteirern-Sonntag gilt die Aktion "Stundenkarte/ 10-Zonen-Karte = Tageskarte" für die gekauften Tarifzonen (bis 24 Uhr). Bis Sonntag wird ein Schienenersatzverkehr für manche Straßenbahnlinien eingerichtet. Wegen der Sperre des Opernrings werden mehrere Busse anders geführt.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Tag der "Volxmusik"

Gestern Abend moderierte Andi Knoll am Hauptplatz die "Pracht der Tracht". Heute spielen Gruppen wie Freigarten Blås und Die jungen Wilden am Freiheits- und Karmeliterplatz auf, am Hauptplatz laden die Grazer Philharmoniker (Dirigent: Marcus Merkel, Solisten: Andrea Purtic, Ivan Orescanin, David Luidold) zur "VolXmusikalischen Reise". Stargast ist Conchita, die bald ein Album mit den Wiener Symphonikern veröffentlicht.

5. Wohin?

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Samstag.

6. Flohmarkt-Fieber



Auch Flohmarkt-Freunde kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Der Kinder- und Jugendflohmarkt (8 bis 13 Uhr) in Mariatrost ist weit über die Grenzen von Graz bekannt. Das große Angebot, letztes Jahr waren es rund 200 Aussteller, lockt viele Familien. Am Sonntag folgt bei der Pfarre Graz-Mariahilf ein Flohmarkt mit Grillfest. Neben Grillspezialitäten gibt es auch eine Tombola, Kaffee und Mehlspeisen.

