Hanfplantagen sorgen für Geruchsbelästigung © Jürgen Fuchs

Eine alte Kulturpflanze sorgt in Graz und Umgebung für ein neues Geruchsproblem: Hanf. Wie in Gratwein-Straßengel (wir berichteten) reizt auch in Graz-Puntigam eine Hanfplantage die Nasen der Anrainer.

Der penetrante Geruch ist nicht jedermanns Sache, so lässt in der Gasometerstraße eine zwölf Hektar große Folientunnelanlage die Gemüter seit zwei Jahren hochgehen.