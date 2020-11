Kleine Zeitung +

Im Süden von Graz Hälfte der Heimbewohner an Covid-19-Virus erkrankt

Im Seniorenzentrum in Premstätten erkrankten 68 von 146 der betagten Bewohnerinnen und Bewohner am Corona-Virus. Auch in den Lebenswelten der Barmherzigen Brüder in Kainbach gibt es einen Corona-Cluster.