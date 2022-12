Zwei Tage, zwei Neueröffnungen in Graz: Am Freitag sperrte Wilding im Schanzlwirt auf, vorerst gibt es Würstlstand-Ware am Teller - einen Test lesen Sie hier. Nur einen Tag davor hat der "Indie Burger" von Florian Weitzer seinen Betrieb in der Sporgasse aufgenommen, in den Räumlichkeiten der ehemaligen Papierfachhandlung Schediwy werden jetzt Burger mit einem Hauch kalifornischem Lebensgefühl - made in Graz! - gebraten. Das Lokal unter dem Regenbogen nennt sich übrigens gleich einmal "Indie Burger International": Soll von Graz aus doch hoffentlich ein Siegeszug mit "Smash Burgern" aus lokaler Produktion starten, so zumindest die Vision von Weitzer.