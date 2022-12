Wilding im Schanzl: Würstlstand-Ware auf hübschen Tellern

Am Freitag hat der Imbissstand Wilding vom Dietrichsteinplatz eine Dependance im Schanzlwirt in St. Leonhard aufgesperrt. Bald will man groß aufkochen, derzeit serviert man das Imbissangebot – aber auf Tellern. Ein Blitz-Lokaltest.