Mit der St. Pauli Bar hat sich das letzte Bordell aus der Mariahilferstraße verabschiedet. Patrick Sommer ist mit seiner Bar "Ginger" im Juni in das ehemalige Puff eingezogen. "Nomen es omen", bemühen wir einmal den Phrasenkatalog. Mit akuter Lust auf Gin Tonic ist man tatsächlich nirgendwo in Graz richtiger als in der neuen Bar im Lend. Zumindest, wenn man diese Gelüste am Freitag und am Samstag verspürt – derzeit ist die Bar nämlich nur an diesen beiden Tagen geöffnet, vorbeischauen kann man ab 18 Uhr.

Die Karte gibt es nur online. Das Reinschauen kann man sich aber ohnehin sparen. Im Ginger spielt’s nämlich Wunschkonzert. Der Hausherr kitzelt unsere Geschmacksvorlieben heraus und serviert im Anschluss die hochprozentige Antwort. Volltreffer! Da wir es an diesem Abend eher fruchtig und nicht herb angehen wollen, landet Himbeeriges in unseren Gläsern. 08/15-Tonic gibt es im "Ginger" nicht, serviert wird die jeweilige Ginsorte genau mit dem Tonic, das der jeweilige Hersteller als optimale Kombination empfiehlt. Bei dreißig Sorten Gin dürfte jeder auf seine Rechnung kommen. Apropos Rechnung: Für Gin Pur (2cl) zahlt man 3,90 Euro, für Gin Tonic 8,50 Euro – die Preise gelten für alle Sorten.

Die wilde Mischung beim Interieur verrät ein geschicktes Händchen. Die alte Bar aus Bordellzeiten, Kunst von Carola Deutsch, Topfpflanzen, Vintage-Stücke und Neues fügen sich zu gemütlichem und doch coolem Ambiente. Nichts passt eigentlich zusammen und doch ist es in Summe stimmig. Vor dem Lokal lassen sich im großen Gastgarten in der verkehrsberuhigten Zone südlich des Lendplatzes laue Sommerabende genießen.

Ginger Bar in Graz-Lend: Kontakt und Öffnungszeiten

Ginger Bar

Mariahilferstraße 26, 8020 Graz

Öffnungszeiten:

Freitags und samstags ab 18 Uhr.

www.instagram.com/ginger.graz