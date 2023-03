Lokale mit Goldenen Früchten im Namen sind in Graz ein Ding: Neben der "Goldenen Banane" gab es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis vor Kurzem ein goldenes "Obstsalat-Dreieck" mit dem "Goldenen Apfel" (mittlerweile ein Lieferküchen-Lokal von Mjam/Foodora) und der "Goldenen Mango" (mittlerweile YimSiam). Nun gibt es aber Nachschub – und was für einen: Der Name des neuen Gourmetrestaurants, das Philipp Florian gemeinsam mit Küchenchef Alexander Posch in den Räumlichkeiten seines Parkhotels am 27. April eröffnet, wird nämlich "Zur Goldenen Birn" lauten.