Keine guten Nachrichten aus der Grazer Barszene: Wie es in einer Aussendung des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV1870) am Donnerstag hieß, ist Helmut Rebernegg, der Pächter der "Ernst Fuchs Bar" sowie des "Kaffeehaus im Erzherzog Johann" in Graz insolvent. Vor allem die Fans der legendären Hotelbar dürften bei der Nachricht aus allen Wolken fallen – ist diese doch seit Reberneggs Übernahme 2017 zur neuen Höchstform aufgelaufen und Abend für Abend bis auf den letzten Platz gefüllt.

2020 übernahm Rebernegg mitten in der Pandemie zusätzlich das "Kaffeehaus im Erzherzog Johann" im Wintergarten des Hotels, das er als klassisch-traditionelles Wiener Kaffeehaus eröffnete. "Das finanzielle Problem ergab sich durch das Kaffeehaus in Verbindung mit der Pandemie", sagt auch Rebernegg zur Kleinen Zeitung: "Die Aufbauarbeit des Kaffeehauses hat zu spät Früchte getragen." Erhebliche Umsatzeinbußen gab es in der Pandemie auch durch den völligen Einbruch des Städtetourismus, der sich auch auf das Hotel und somit die Kundenfrequenz in den Lokalen stark ausgewirkt hatte.

Kaffeehaus wird geschlossen

Die erfolgreich laufende Bar wird geöffnet bleiben, das Kaffeehaus wird Rebernegg nach dem Winter allerdings schließen. Die Bar soll mit einem Sanierungsplan gerettet und weitergeführt werden – der Geschäftsbetrieb stelle sich laut der Aussendung des KSV1870 seit Ende der Coronamaßnahmen auch wieder positiver dar. Die Sanierungsplanquote soll aus dem Fortbetrieb des Unternehmens sowie der Reduktion der Kosten durch Beendigung des Pachtvertrages des Cafés finanziert werden, heißt es.

Die Passiva betragen rund 196.000 Euro, betroffen sind vier Gläubiger und rund zwölf Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Sie werden im Unternehmen bleiben, wie Rebernegg betont. Und außerdem: "Wir freuen uns auch im Kaffeehaus trotzdem über jeden Gast bis dahin – weil es ja auch wichtig für uns ist."

Helmut Rebernegg pachtet seit 2017 die "Ernst Fuchs Bar" und seit Anfang 2020 das "Kaffeehaus im Erzherzog Johann" im gleichnamigen Hotel in der Sackstraße in Graz © Philip Platzer

Legendenumwobene Hotelbar

Die "Ernst Fuchs Bar" wurde vor mittlerweile 40 Jahren als Hotelbar im Erzherzog Johann eröffnet – gestaltet hat sie Professor Ernst Fuchs, der "Malerfürst" des Phantastischen Realismus. Die Bar ist legendenumwoben – zu den Stammgästen zählte unter anderem der Autor Wolfgang Bauer.