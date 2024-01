Ein klein wenig länger als geplant hat es gedauert, aber am Mittwoch ist es so weit: Das „PEP. deli vom Land“ von Eva und Hannes Michetschläger eröffnet an neuer Adresse. Von der Alten Poststraße wechseln die beiden in die Innenstadt, sie folgen mit ihrem Lokal dem „Oho!“ – ebenfalls drei Buchstaben und ein Satzzeichen im Namen hatte – im Joanneumsviertel nach. „Es wird kleiner und feiner“, lächelt Eva Michetschläger, „das Konzept bleibt aber gleich, wir servieren Hausmannskost, neu interpretiert.“ Geben wird es täglich wechselnde Mittagsmenüs (mit Fleisch und vegetarisch) um 13,20 Euro, ab Mittwoch wird auch abends aufgekocht. Und alle paar Wochen gibt es wie schon im alten Lokal abendliche Events, am 2. Februar wird es irisch-schottisch, am Valentinstag romantisch, im März dreht sich dann an einem Abend alles rund um Oma‘s Küche.