Mittags versorgte man die FH-Studierenden und die Geschäftsleute aus dem Techno Park Graz-West, ab 17 Uhr sorgte man mit abendlichen GaumenFreuden in Überraschungsmenüs und bei Themenabenden für Gaumenschnalzer: Das „PEP. deli vom land“ von Eva und Hannes Michetschläger in der Alten Poststraße hat sich über die letzten Jahre zu einem kulinarischen Fixpunkt für Eggenberg entwickelt. Mit dem Jahreswechsel ziehen sie aber um – und zwar in ein Lokal, das kein unbekanntes ist: Die Michetschlägers werden die Nachfolger im Oho!, dem Restaurant im Joanneumsviertel.