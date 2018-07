GRZ-Blog vom 02. Juli 2018#GRZ-Blog: Zu Fuß in die Arbeit

Facebook

© Juergen Fuchs

14:10 Mütter aufgepasst!

Ende Juli eröffnet ein "Mamiladen" in der Belgiergasse! Mehr Details zu dem neuen Paradies für Mütter hier.

12:50 Ein Meer aus roten Dächern

Zurück vom Mittagessen: Wie schön doch Graz sein kann, zeigt uns dieser Instagrampost.

Ein Beitrag geteilt von Parimala Venkatesh (@the_real_pari) am Jul 2, 2018 um 1:34 PDT

12:30 Mittagspause

Zum Lunch eine kuriose Geschichte gefällig? Drei Ladendiebinnen versuchten es auf dem direkten Weg und karrten einfach in einem Einkaufswagen einen Fernseher an der Kassa vorbei. Well done!

11:20 Kicken am Hauptplatz

Bereits heute wird am Hauptplatz für den Homeless World Cup 2018, das internationale Streetsoccerturnier aufegbaut. Der offizielle Startschuss für den Sozialen Straßenfußball fällt am 4. Juli, mit der Eröffnung um 13:00 Uhr.

Foto © Andrea Rieger

10:55 "Wir fahren wieder!"

Ab elf Uhr soll der Öffi-Verkehr wieder regulär laufen. Der Spuk der leeren Straßenbahnschienen hat damit ein Ende.

10:17 Im Wochenende schwelgen

Endlich im Büro angekommen. Zeit für ein paar letzte, sehnsuchtsvolle Blicke ins Wochenende: Bilder und ein Video vom großen Augarten-Fest gibt es hier

9:00 Auf, auf!

Vom Bahnhof bis zum Styria Tower, ganz ohne Bim? Erfahrungsbericht eines "kleinen" Spaziergangs durch die Stadt.

Noch bis 12:30 stehen heute alle öffentlichen Verkehrsmittel in Graz still (Live-Berichterstattung der Kleinen Zeitung) - und auf den Bahnschienen der Bim herrscht trügerische Ruhe, während an den Gehsteigen zu den Seiten ganze Gruppen vom Bahnhof in die Stadt pilgern. An jeder Bim-Station sitzen ein paar Hoffnungsvolle, die wohl darauf setzen, dass es wieder einmal nur die Anzeigen sind, die ihnen einen Streich spielen. Die Realisten allerdings sind auf den Beinen - oder auf dem Drahtesel - und kommen so doch erstaunlich schnell voran. Beim Überqueren der Straßenbahnschienen schauen die meisten über die Schulter - alte Gewohnheiten legt man nicht so schnell ab - andere marschieren einfach quer über die Schienen am Jakominiplatz. Dazu hat man sonst ja auch kaum die Chance.

Vorbei am Finanzamt, der Steyrergasse, dem Jaokominigürtel - eigentlich ist es gar nicht so weit zum Styria Media Center.Die letzten Meter im Laufschritt, noch einmal quer über die verwaisten Schienen, dann wars das. 50 Minuten insgesamt. Was bleibt: Erstens, die Freude, dass heute Abend wieder Öffis fahren. Zweitens, das Gefühl, dass man öfter zu Fuß gehen sollte.