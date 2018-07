Ende Juli ist es so weit: Nun eröffnet auch in Graz ein "Mamiladen" - samt Kindermode, Spielsachen und mehr.

Der "Mamiladen" bringt Kindermode und Co. nach Graz. © Kogler

Es tut sich was an der Ecke Belgiergasse/Grieskai in Graz: Denn die seit der letzten Sperrstunde frei stehenden Flächen gegenüber vom Weitzer erhalten einen neuen Mieter - der für eine Premiere in Graz sorgt: Denn hier wird der erste Grazer Mamiladen aufsperren.

