Das Wochenende steht im Zeichen vom Aufsteirern. Heute und morgen wird die Stadt von der Tracht dominiert. Das hat große Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr, jedenfalls am Sonntag.

Am Samstag ist es noch überschaubar: Lediglich die Linie 30 fährt zwischen 5 und 19 Uhr anders. Haltestellen wie Paulustor, Karmeliterplatz und andere werden aufgelassen.

Am Sonntag ist die Herrengasse für die Straßenbahnen tabu. Es werden zwei Ersatzlinien per Bus eingerichtet. Die Linie E5 fährt vom Jakominiplatz über den Kai nach Andritz und retour. Die Linie E fährt zwischen Asperngasse und Jakominiplatz, wo man dann jeweils in die Tramlinien 1, 4, 6 und 7 einsteigen kann.

Die Straßenbahnlinien generell werden quasi geteilt: Im Westen pendelt 1/7 zwischen Eggenberg/UKH–Asperngasse–Wetzelsdorf sowie 4/6 zwischen Reininghaus–Daungasse–Smart City.

Im Osten fährt 1/5 von Mariatrost über Jakominiplatz zum Zentralfriedhof (von dort weiter mit E5 nach Puntigam), 3/5 Krenngasse–Jakominiplatz–Zentralfriedhof, 4/7 von LKH Med Uni bis Liebenau und 6/4 von St. Peter nach Liebenau. Alle Details gibt es hier.

Anreise zum Aufsteirern mit den Öffis

Die Anreise zum Aufsteirern klappt trotzdem mit den Öffis: Die S-Bahn-Knoten Murpark, Ostbahnhof, Puntigam und Don Bosco werden verstärkt mit Bus und Tram angefahren, um rasch ins Zentrum zu kommen und den Hauptbahnhof zu entlasten. Ein Tipp der Graz-Linien: Für alle ohne Klimaticket wird das Freizeit-Ticket Steiermark empfohlen, das als Tagesticket zwölf Euro kostet und in Bus, Bahn (außer Fernverkehr) und Straßenbahn in der Steiermark gültig ist.