Grund zum Jubeln hatten Graz-Museum-Direktorin Sibylle Dienesch, ihr Vorgänger Otto Hochreiter und Kuratorin Martina Zerovnik bei der Verleihung des European Museum of the Year Award 2023 (EMYA) am Samstag in Barcelona. Das Graz Museum Schlossberg wurde als "Special Commendation" ausgezeichnet. EMYA, oft als Museums-Oscar bezeichnet, gilt als bedeutendster Museumspreis Europas.