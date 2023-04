Seit Jahren landen Teams der HTL Bulme Graz bei Robotik-Wettbewerben auf Spitzenrängen, wenn sie sich nicht überhaupt als Sieger wieder nachhause fahren. So war es auch bei den Robocup Junior Austrian Open, die kürzlich in Klagenfurt über die Bühne gingen.

Das Team B.Robots ließ in der Kategorie "Rescue Maze" alle übrigen Teams hinter sich und qualifizierte sich mit dem Sieg für die Weltmeisterschaft, die von 5. bis 9. Juli in Bordeaux stattfinden wird. Das Team B.Robots Juniors landete als zweitbestes österreichisches Team auf dem dritten Rang und konnte sich damit für die EM qualifizieren, die von 7. bis 10. Juni in Varazdin stattfinden wird. Betreut wurden beide Teams von Peter Frauscher, der schon seit Jahren die erfolgreichen Robotik-Teams der Bulme coacht.

Die B.Robots Juniors landeten auf dem dritten Gesamtrang: Raphael Eskandar, Ramez Gobran, Diezel Opara und Alexander Scherdoner mit Peter Frauscher © KK

Aufwendige Vorbereitung

Dem Wettbewerb war eine lange und arbeitsintensive Vorbereitungs- und Trainingsphase vorangegangen. Die Schüler konstruieren dabei mit einer CAD-Software einen Roboter und drucken ihn mit einem 3-D-Drucker aus. Elektronische Schaltungen und die nötige Software werden entwickelt.

Beim Bewerb wird dann auf einem Parcours die Rettung von Personen simuliert. Der Roboter spürt "Opfer" in Form von Buchstaben und Farbquadraten auf. Damit sie erkannt und gezielt angesteuert werden können, statten die Schüler den Roboter mit Kameras und unterschiedlichen Sensoren aus. Mit einem selbst konstruierten Auswurfsystem werden Hilfspakete abgeworfen.