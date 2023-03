Seit neun Jahren bringt das "button"-Festival die Gaming-Community in Graz zusammen. Angefangen in der Seifenfabrik findet heuer das Festival zum zweiten Mal in der Grazer Messe statt. Am 10. und 11. März wird diese zum "Gaming Wohnzimmer". "2023 wird das Festival endlich wieder so groß, wie es vor der Pandemie war", erzählt Harald Koberg vom Verein "Ludovico".

Den im letzten Jahr neu eingeführten "Musik- und Rhythmus"-Bereich wird es dieses Jahr wieder geben - mit beliebten Spielen wie "Just Dance" und "Beat Saber". Letzteres wird auch als Turnier ausgetragen. Für Anfänger und Experten gibt es jeweils die Chance sich im Rhythmusspiel zu messen. Weitere Turniere zu Klassikern wie "FIFA", "Mario Kart", "Rocket League" und "League of Legends" stehen ebenfalls auf der Programm.

Cosplayshow

Auch dieses Jahr ist es möglich im "Cosplay" zu erscheinen. Die Cosplayer "Fogmonkey Cosplay" und "Pocalan Cosplay" sind mit einem eigenen Stand vertreten und betreuen die am Samstag stattfindende "Cosplayshow". Bei dem Performancewettbewerb können Cosplayer ihre schauspielerischen Fähigkeiten und ihr Cosplay zur Schau stellen. Anmelden kann man sich noch bis 09.03.

Cosplay Wettbewerb 2019 © Button Festival

Erstmalig wird es auch einen LARP-Stand geben. LARP bedeutet "Live Action Role Play", also Liverollenspiel, bei dem die Spielerinnen und Spieler die Spielfiguren auch selbst darstellen.

Und vieles mehr

"Vom Commodore 64 bis zur Oculus Quest 2 und von FIFA bis zur Fan-Art wartet das button Festival of Gaming Culture 2023 mit dem umfangreichsten Programm seiner Geschichte auf.", schwärmt Koberg. Für jede Art von Gaming-Fan soll vorgesorgt sein. Selbst Brettspiele wird es vor Ort geben. Zusätzlich wird auch der steirische Videopreis "SAGA-AWARD" am Festival vergeben.