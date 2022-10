Es ist wieder so weit: Das Lichtkunstfestival "Klanglicht" steht vor der Tür. Von Donnerstag bis Samstag (27. bis 29. Oktober) taucht das Lichtkunstfestival Graz jeweils von 18 bis 23 Uhr in ganz neues Licht. Im Vorjahr fand "Klanglicht" ja im Eggenberger Schlosspark statt, heuer kehrt man wieder in den öffentlichen Raum zurück und setzt gleich auf zwei weit voneinander entfernte räumliche Schwerpunkte. Sowohl in Reininghaus als auch am Schloßberg wird den Besuchern Futter für Augen und Ohren geboten. Die Idee: Die Kunst verbindet an diesen Abenden das historische und das zukünftige Graz.