Drei der besten Köche der Steiermark haben sich am Samstag auf Initiative der Grazer "Morgentau-Gärten" in den Dienst der guten Sache gestellt, um für Menschen etwas zu erwirken, denen es nicht so gut geht. Im Center West in Graz haben Harald Irka (vier Hauben, Pfarrhof in St. Andrä), Alexander Posch (zwei Hauben, Laufke in Graz) und Daniel Edelsbrunner (zwei Hauben, Kupferdachl in Premstätten) selbst kreierte Glasgerichte zum Mitnehmen verkauft.

Bis zu 15 Parzellen für finanziell schwächer gestellte Menschen

Damit sammelten sie Geld für die "Morgentau-Gärten", ein österreichweites Urban-Gardening-Projekt, das auch in Graz seit 2018 aktiv ist und mittlerweile drei Standorte im Stadtgebiet betreibt (Andritz - St. Veiterstraße, Mariatrost - Tannhofweg, Straßgang - Martinhofstraße/Weiberfelderweg). Mit dem Reinerlös des Charity-Erntedanks können nun im kommenden Jahr bis zu 15 Parzellen der "Morgentau-Gärten" in Graz für finanziell schwächer gestellte Menschen sowie für psychosoziale Organisationen finanziert werden. Damit ist ein Ertrag von mehr als einer Tonne wertvollen Bio-Gemüses sichergestellt.

"Profitieren sollen durch die Charity-Aktion jene, die es nicht so leicht im Leben haben", sagt Christian Stadler, der Initiator der Selbsterntegärten von "Morgentau". Mit einer Ernte von bis zu 70 Kilogramm Gemüse pro 20-Quadratmeter-Parzelle würden die Gärten einerseits für wertvolle Lebensmittel sorgen, andererseits auch einen medizinisch nachgewiesenen Effekt auf Körper und Psyche haben.

Gerichte aus Bio-Gemüse der Gärten

Die Haubenköche haben ihre Gerichte natürlich aus dem Bio-Gemüse der drei Grazer "Morgentau-Gärten" kreiert: Posch bereitete „Geschmorte Rote Rüben in Karotten-Estragon Escabeche“ im Glas vor. Irka steuerte „Gefüllte Paprika mit Pinienkernen, Sultaninen, Paradeiser und Minze“ bei. Und Edelsbrunner brachte „Kürbisgemüse mit Weißkraut und Buchweizen“ ins Glas. Alexander Posch: „Selbst angebautes Gemüse schmeckt nicht nur besser, es hat auch einen ganz anderen Wert. Aus diesem Grund unterstütze ich die 'Morgentau Gärten' immer gerne.“

Die aktuelle Erntesaison geht noch bis November. Mit einem Frühbucherbonus (gilt bis 15. November) können Parzellen für die Gärten für das kommenden Jahr schon jetzt gebucht werden. Neu sind die Profiparzellen: Ab der zweiten Saison im Projekt kann man mit entsprechender Garten-Profi-Erfahrung eine "Profiparzelle" um 137 Euro buchen und über seine Bio-Gemüsekulturen selbst entscheiden und Bio-Obst wie Melonen, Erdbeeren oder Physalis anbauen.