Grazer schildern die Umstände ihrer Quarantäne in Tirol in der Kleinen Zeitung. Nun dürfen die doch in die Heimat zurückkehren.

Grazer sitzen in St. Anton fest © kk

Der ehemalige Richter Erwin Csaszar aus Graz berichtete erst am Sonntag in der Kleinen Zeitung über die Ausgangsbeschränkungen in Tirol: "Seit zwei Wochen sitzen wir in St. Anton am Arlberg fest. Sind in Quarantäne. Und gestern wurde diese auch noch um 14 Tage verlängert."