© Scheriau

Während Österreich ansonsten weit entwickelt ist, hinkte es beim Nichtraucherschutz lange hinterher. Endlich kommt jetzt eine klare Regelung für die Gastronomie. Ab Freitag hat sich’s ausgequalmt. Die neue Regelung tritt in Kraft, wonach in Lokalen nicht mehr geraucht werden darf. Wer dennoch gegen das Verbot verstößt, dem drohen hohe Strafen. Privatpersonen müssen mit 100 Euro beim ersten Mal, und mit bis zu 1000 Euro Strafe bei wiederholtem Male rechnen. Lokalinhaber blättern gleich einmal 2000 Euro hin. Vorausgesetzt natürlich, es wird kontrolliert und fällt auf. Während die Stadt Wien bereits mit einer „Aktion scharf“ droht, will man in Graz vorerst „mahnen“ und „aufklären“ – doch wofür?