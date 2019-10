Facebook

Raucher müssen ab 1. November draußen schmauchen. © APA/HELMUT FOHRINGER

Nach Jahren des Ringens um ein Rauchverbot in Lokalen tritt dieses in zwei Wochen in Kraft. "Das Thema ist für uns eigentlich gegessen", sagt Klaus Friedl, Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Steiermark: „Die Branche hat das akzeptiert, aber es gibt noch Fragen und Unsicherheiten.“ So haben Polit-Diskussionen für Missverständnisse gesorgt. Einige Wirte meinen, man dürfe nach 22 Uhr rauchen lassen, andere, dass es für Nachtlokale Ausnahmen gebe. Beides steht aber nicht im Gesetz, gegen das ja – wie berichtet – noch eine Beschwerde der Nachtgastronomen beim Verfassungsgerichtshof anhängig ist.