Rauchverbot VfGH lehnte Antrag der Nacht-Gastronomie ab

© APA/HELMUT FOHRINGER

Der Verfassungsgerichtshof hat einen Antrag der Nacht-Gastronomie auf eine Ausnahme für das Rauchverbot abgelehnt.

"Die Behandlung des Antrages mehrerer Gastronomie-Betreiber zum Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz wurde vom VfGH abgelehnt", hießt es am Mittwoch in einer Aussendung des Verfassungsgerichtshofes.

Mehrere Besitzer von Nachtlokalen hatten sich gegen das vom Nationalrat im Juli 2019 (wieder) beschlossene absolute Rauchverbot in der Gastronomie ab 1. November 2019 an den VfGH gewandt. In ihrem Individualantrag wollten sie die „Nachtgastronomie“ von den übrigen Lokalen unterschieden wissen: Unterschiede im Tatsächlichen (so etwa die unterschiedliche Alters- und Gästestruktur sowie abweichendes Nutzungsverhalten) ließen es – so die Antragsteller – nicht zu, die Nachtgastronomie mit der Speisegastronomie gleichzusetzen. Ein absolutes Rauchverbot würde zudem zu einer erhöhten Belästigung der Anrainer durch vor Nachtlokalen rauchende Gäste führen, woraus sich weitere Beschränkungen des Betriebs solcher Lokale ergeben könnten.