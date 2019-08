Die Holding Graz preist auf Facebook eine höhere Wasserqualität bei der geplanten Surfwelle an, aufgrund des Zentralen Speicherkanals. Dieser beginnt allerdings erst viel südlicher. Die KPÖ zeigt sich irritiert. Jetzt ist das Facebook-Posting verschwunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Baustelle des Zentralen Speicherkanals © Michael Kloiber

81,4 Millionen Euro wird er kosten, der Zentrale Speicherkanal (ZSK). Gemeinsam mit dem Murkraftwerk kommt man auf insgesamt 160 Millionen Euro, die in die beiden Großprojekte fließen. Bald will die Holding Graz im Bereich vom neuen Murkraftwerk bis zur Radetzkybrücke mit dem Speicherkanal fertig sein. 2021 soll der ganze ZSK in Betrieb gehen.