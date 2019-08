2020 ist eine Regatta der Grazer Unis geplant. Vorbild soll das Duell Oxford – Cambridge in London sein.

Ungewöhnlich, aber gestern Teil des Stadtbildes: Stand-up-Paddler Oliver Kleinferchner bei der Murinsel © Zoltan

Seit Jahren wurde die sportliche Belebung der Mur politisch angekündigt – als Folge der Errichtung des umstrittenen Kraftwerks. Nachdem dort der Probebetrieb bereits angelaufen ist, hat sich die Fließgeschwindigkeit des Flusses bis in die Innenstadt verlangsamt, der Pegel stieg an. Vor diesem Hintergrund konnten gestern die ersten „Riverdays“ stattfinden – quasi als Testlauf für die Mur als neue Sportarena. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), der die Idee trotz Widerstand von Beginn an forciert hatte, war selbst stundenlang vor Ort.