Der Stadtfluss verwandelte sich am Samstag in eine Sportarena: Die Kleine Zeitung war live dabei - hier finden Sie den Ticker zum Nachlesen mit den besten Videos und Fotos. Und den Infos zur geplanten Uni-Regatta im nächsten Jahr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wesley du Toit und seine Kollegen schlängelten sich auf der Mur durch Graz © Zoltan

15.39 Uhr: Das waren die ersten "Riverdays"

Die Kleine Zeitung beendet an dieser Stelle ihren Live-Ticker mit einem ersten Fazit zu den "Riverdays": Auch wenn ein Teil der Programmpunkte südlich des Kraftwerks in den Auwiesen stattgefunden hat und somit kein Beweis für die Belebung der Mur ist, konnten Veranstalter und Stadt einen ersten Eindruck über die neuen sportlichen Möglichkeiten am Grazer Fluss vermitteln. Von Weinzödl bis ins Zentrum.