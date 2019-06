Facebook

Entlang der Liebenauer Tangente befinden sich noch ein paar Meter Rasengleise. Ansonsten wurde sie in den vergangenen Jahren Stück für Stück rückgebaut © Pro Bim

Eben wurde bekannt, dass die Stadt drei neue Tramlinien auf Schiene bringen will. Kosten: 285 Millionen Euro. Und schon kocht ein altes Thema wieder auf: begrünte Gleisanlagen. Sie verschwinden in Graz seit Jahren sukzessive aus dem Stadtbild, sei es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße oder in Mariatrost.