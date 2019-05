Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum Late-Night-Shopping heute abend kann man gemütlich und kostenlos mit Bus und Bim fahren © Jürgen Fuchs

Heute spielt es sich in der Grazer Altstadt ab: Der Design-Monat wird eröffnet und parallel dazu sind zahlreiche Innenstadtbetriebe "Alive After Five" und halten ihre Geschäfte bis 21 Uhr offen. Daneben gibt es ein dichtes Rahmenprogramm mit Live-Musik in der Stempfergasse, einer Trachtenschau in der Sporgasse und einem Kunsthandwerkmarkt am Hauptplatz.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.