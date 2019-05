Facebook

Freuen sich auf den Designmonat: CIS-Chef Eberhard Schrempf (l.), Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Bürgermeister Siegfried Nagl © Helmut Lunghammer

106 Events, 400 nationale und internationale Labels, ein Budget von rund 420.000 Euro, 30 Tage Designfeuerwerk – so lässt sich der Designmonat, der am nächsten Samstag startet, vermessen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der elften Ausgabe des Festivals präsentierte am Freitag Eberhard Schrempf, Geschäftsführer der Creative Industries Styria (CIS) und Veranstalter.

