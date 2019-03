Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wird für das viele Bauen in Graz kritisiert: Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) © (c) Stefan Pajman/ballguide

Der offene Brief von Musikerin Stefanie Werger über die von ihr beanstandete "Bauwut" in Graz wird zu einem Politikum. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), den Werger ja direkt angesprochen hat, reagierte ebenfalls mit einem offenen Brief, in dem er Werger vorwarf, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Nagl unter anderem: "Sie haben selbst eine 400-Quadratmeter-Villa gebaut."